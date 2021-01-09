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Spor

Anadolu Efes, ASVEL'i Fransa'da devirdi

Anadolu Efes, Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:04 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 01:04
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı

Salon: Astroballe

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)

ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel

Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 15-29

Devre: 34-54

3. Periyot: 59-82

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