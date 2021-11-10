İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,8247
  • EURO
    11,3667
  • ALTIN
    576.828
  • BIST100
    1610.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Avrupa'da 736. sınavında
Spor

Anadolu Efes, Avrupa'da 736. sınavında

THY Avrupa Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıkacak.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:11
ABONE OL

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 488. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.