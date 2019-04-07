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Anadolu Efes, Bakçeşehir Koleji'ni rahat geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.

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Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne olurken, 5. dakikaya 10-10 eşitlikle girildi. Son 2 dakikaya girilirken 5-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, periyodun sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

Dış atışlardan sayı bulmakta güçlük çekmeyen Bahçeşehir Koleji, zaman zaman öne geçse de mücadelenin 13. dakikasında skor yeniden eşitlendi: 24-24. Peş peşe bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya yükselten ev sahibi ekip (31-24), soyunma odasına da 37-31 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın sayılarıyla 26. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 50-40. Bahçeşehir Koleji'nin farkı azaltmaya başladığı bölümde 8-0'lık seri yakalayarak üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, final periyoduna 66-53 önde girdi.

Rakibinin savunma direncini kırmayı başaran Anadolu Efes, oyunun kontrolünü kaybetmedi. Dış şutların yanı sıra pota altında da etkili olan ev sahibi ekip, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 86-73 kazandı.

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