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Anadolu Efes, Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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