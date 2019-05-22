Anadolu Efes, Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Banvit'i 81-72 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
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