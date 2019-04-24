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Anadolu Efes, Barcelona'yı deplasmanda dağıttı

Anadolu Efes, THY EuroLeague playoff 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek saha avantajını geri aldı.

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THY Euroleague çeyrek final serisi 3'üncü maçında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona Lassa'yı 102 - 68'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu. Serinin 4'üncü maçı 26 Nisan Cuma günü İspanya'da oynanacak.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Sasa Pukl, Anne Panther

BARCELONA LASSA: Kevin Seraphin 6, Kevin Pangos, Pau Ribas 6, Chris Singleton 3, Adam Hanga 13, Jaka Blazic 3, Rolands Smits, Thomas Huertal 7, Pierre Oriola 5, Kyle Kuric 12, Victor Claver 2, Ante Tomic 11

ANADOLU EFES: Shane Larkin 30, Rodrigue Beabois 7, Doğuş Balbay, Brock Matum, Sertaç Şanlı, Andiren Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 14, Vasilije Micic 14, James Anderson 3, Braynt Dunston 10, Krunoslav Simon 11

1'İNCİ PERİYOT: 20 - 26

DEVRE: 52 - 39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 84

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