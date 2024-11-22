Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic: Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında ağırladığı Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, istedikleri seviyede mücadele edemediklerini söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Savunmada ve hücumda istediğimiz seviyede değildik. İyi savaştık. Galibiyeti istedik. Konsantrasyon ve mücadele eksikliğimiz yoktu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte bazı kritik atışları kaçırdığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Önemli anlarda bazı uygulamalarda hatalarımız oldu. Paris'i tebrik ediyorum. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı süren Shane Larkin'in son durumuyla ilgili de görüşlerini paylaşan Tomislav Mijatovic, "Larkin'in durumunu yakından takip ediyoruz. Aynı bölgeden bir sakatlık yaşadı. Dikkatli davranıyoruz. 'Larkin, şu tarihte dönecek' diyemiyorum. Rehabilitasyon sürecinde iyi çalışıyor. Hiçbir şeyi riske etmek istemiyoruz. İnşallah yakında aramıza dönecek." diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Larkin'in yokluğunda transfer yapma düşüncelerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter ise kolay bir maç olmadığını belirterek, iyi mücadele ederek kazandıklarını kaydetti.