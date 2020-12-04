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Spor

Anadolu Efes, Baskonia'ya farklı kaybetti

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 77-59'luk skorla mağlup oldu.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 22:58 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 22:58
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'ya 77-59 yenildi.

Anadolu Efes beşinci yenilgisini alırken, TDS Baskonia altıncı kez kazandı.

Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Sertaç'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 3. dakikada 9-3 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alandan sayılarına engel olamasa da Anderson'ın sayılarıyla ilk çeyreği 20-17 önde geçti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcıc (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

ANADOLU EFES: Larkin 8, Simon 5, Anderson 4, Sertaç Şanlı 7, Singleton 5, Moerman 7, Doğuş Balbay 5, Micic 4, Dunston 5, Beaubois 4, Erten Gazi 2, Buğrahan Tuncer 3

TDS BASKONİA: Henry 11, Polonara 12, Giedraitis 7, Sedekerskis 4, Fall 12, Peters 18, Jekiri 8, Kurucs 1, Dragic 4, Raiste

1. PERİYOT: 20-17

DEVRE: 37-42

3. PERİYOT: 50-63

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