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Spor

Anadolu Efes Beşiktaş'ı devirdi! Seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 94-87 devirerek seride 2-0 öne geçti.

AA10 Haziran 2025 Salı 22:52 - Güncelleme:
Anadolu Efes Beşiktaş'ı devirdi! Seride öne geçti
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde 4. müsabaka, 12 Haziran Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Needham ile dış atışlardan isabet buldu. Anadolu Efes ise Willis'in orta mesafeden ve pota altından sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Periyodun büyük bölümünü önde götüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitmesine 42 saniye kala Ercan Osmani'nin serbest atıştan basketleriyle farkı 7'ye çıkardı: 26-19. Siyah-beyazlılar ise çeyreğin bitmesine 19 saniye kala Morgan'ın üçlüğüyle farkı 4'e indirdi: 26-22. Sıradaki hücumdan yararlanamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodunun ilk 5 dakikasında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, Nwora ve Doğuş Özdemiroğlu ile üç sayılık basketler attı. Beşikaş Fibabanka da Allman, Mathews ve Morgan'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibine karşılık verdi. Çeyreğin sonlarına doğru tempoyu artıran ev sahibi ekip, 19. dakikada Oturu'nun pota altından bulduğu basketle farkı 10'a çıkardı: 51-41. Siyah-beyazlılar ise periyodun bitmesine 2 saniye kala Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu 2 sayılık basketle farkı 8'e indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 51-43 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada Dozier'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 6-0'lık seri yakaladı: 57-43. Lacivert-beyazlılar, sonrasında Oturu'nun 27. dakikadaki smacıyla farkı 19'a kadar çıkardı: 70-51. Periyodun sonuna kadar fazla hata yapmayan Anadolu Efes, son çeyreğe 78-65 önde girdi.

Son periyotta tempoyu artıran Beşiktaş Fibabanka, 33. dakikada Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu basketle 9-0'lık seri yakaladı: 78-74. Siyah-beyazlılar, bu çeyrekte Terry ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Anadolu Efes, Larkin'in basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-87 kazandı.

ERGİN ATAMAN KARŞILAŞMAYI SALONDA İZLEDİ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka müsabakasını yerinde takip etti.

Anadolu Efes'in eski başantrenörü Ataman, karşılaşmayı yerinde izlerken taraftarların imza isteklerini geri çevirmedi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)

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