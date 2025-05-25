Anadolu Efes, Beşiktaş'ı son çeyrekte geçti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.

Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 90-87 kazandı.

Bu sonuç ile birlikte ligi averaj ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş Fibabanka, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti. 3. bitiren Anadolu Efes ise Mersinspor ile eşleşti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz

Anadolu Efes: Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Thompson 12, Willis 14, Smits 17, Larkin 6, Nwora 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı, Oturu 17, Erkan Yılmaz 5

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Berk İbrahim Uğurlu 10, Morgan 13, Sleva 13, Terry 9, Allman 4, Plavsic 6, Yiğit Arslan 18, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 5, Ahmet Ata Özbek

1. periyot: 20-27

Devre: 39-51

3. periyot: 66-73