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Spor

Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı kapalı gişe

Anadolu Efes Spor Kulübü, uzun zaman sonra taraftarlarını bir Turkish Airlines EuroLeague maçında ağırlayacak.

8 Ekim 2021 Cuma 16:25 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 16:25
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Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu, Covid-19 salgını sebebiyle uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluşacak.

Yaklaşık iki yıllık aranın ardından taraftarlarını bir EuroLeague maçında ağırlayacak olan Anadolu Efes'in CSKA Moskova karşılaşması, basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe oynanacak.

Anadolu Efes'in maç biletlerine büyük ilgi gösteren basketbolseverler, karşılaşmadan günler önce satışa sunulan tüm maç biletlerini satın aldı.

ŞAMPİYONLUK BAYRAĞI SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA YERİNİ ALACAK

Dopdolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmanın öncesinde özel bir tören de gerçekleştirilecek. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan şampiyonluk bayrağı, taraftarların huzurunda Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Taraftarlarından uzun süre ayrı kalan Anadolu Efes, maç öncesinde ve maç sırasında çok özel etkinlikler de gerçekleştirecek. Yapılacak etkinliklerde özel hediyeler kazanacak olan Anadolu Efesliler, ayrıca fuaye alanlarında şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirebilecek, hatıra defteri ve hatıra duvarı gibi alanları da ziyaret edebilecek.

ERGİN ATAMAN, YILIN KOÇU ÖDÜLÜ'NÜ JORDİ BERTOMEU'DAN ALACAK

Karşılaşma öncesindeki özel törenler şampiyonluk bayrağı ile sınırlı olmayacak. 2020 – 2021 sezonunda "Yılın Koçu" seçilen Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman, ödülünü ise EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu'dan alacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, hafta sonu öncesinde taraftarlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

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