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Spor

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Barcelona'yı 80-75 mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı yendi
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Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'yı 80-75 yendi.

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.

İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

BARCELONA: Laprovittola 5, Kuric 2, Kalinic 9, Mirotic 15, Vesely 4, Da Silva 10, Sertaç Şanlı 6, Abrines 4, Higgins 17, Jokubaitis 3

ANADOLU EFES: Larkin 17, Micic 17, Bryant 2, Singleton 5, Pleiss 12, Beaubois 11, Clyburn 6, M'Baye 9, Zizic, Dunston 1

1. PERİYOT: 9-21

DEVRE: 28-39

3. PERİYOT: 48-62

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