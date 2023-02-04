İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a yenildi
Spor

Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Olympiakos'a 76-70 mağlup oldu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a yenildi
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 76-70 yenildi.

Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayan Olympiakos, devre arasına da 41-31 üstünlükle girdi.

Ev sahibi ekip, Sasha Vezenkov'un üst üste basketleriyle üçüncü çeyrekte farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 59-43. Anadolu Efes, periyodun son bölümlerini iyi oynayarak 9-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna Olympiakos'un 59-52 üstünlüğüyle geçildi.

Lacivert-beyazlılar, son çeyrekte skora ortak olmayı başaramadı ve Olympiakos, mücadeleden 76-70 galip ayrıldı.

Yunanistan temsilcisinde Vezenkov 23, Michalis Lountzis 13 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant ve Vasilije Micic 10'ar sayı üretti.

Bu sonuçla üst üste 5 olmak üzere 16. galibiyetini alan Olympiakos, liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 12. yenilgisini yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.