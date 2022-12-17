Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımına deplasmanda 82-79 yenildi.

Anadolu Efes, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Partizan ise 5. galibiyetini elde etti.

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Adar Peer (İsrail)

PARTİZAN: Leday 4, Smailagic 7, Exum 18, Nunnally 18, Trifunovic 2, Vukcevic, Punter 18, Papapetrou 2, Lessort 13, Madar

ANADOLU EFES: Beaubois 30, Clyburn 7, Pleiss 2, M'Baye 4, Micic 14, Bryant, Taylor, Polonara, Zizic 20, Dunston 2

1. PERİYOT: 14-10

DEVRE: 28-37

3. PERİYOT: 53-54