İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7859
  • EURO
    20,2494
  • ALTIN
    1132.74
  • BIST100
    4728.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes deplasmanda Valencia Basket'e yenildi
Spor

Anadolu Efes deplasmanda Valencia Basket'e yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Valencia Basket'e 81-71 mağlup oldu.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda Valencia Basket'e yenildi
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 81-71 yenildi.

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 31-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, final periyoduna 56-52 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden Valencia Basket, mücadeleden 81-71 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Josep Puerto, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lacivert-beyazlılarda Will Clyburn'ün 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Valencia Basket'in 8. galibiyetini aldığı ligde Anadolu Efes ise 9. yenilgisini yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.