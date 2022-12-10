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Spor

Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Zalgiris'i 86-60 mağlup etti.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i yendi
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

ZALGİRİS: Evans 4, Hayes 4, Smits 8, Brazdeikis 9, Ulanovas 9, Cavanaugh 15, Butkevicius 7, Giedraitis 4, Kalnietis, Birutis, Lelevicius

ANADOLU EFES: Micic 19, Bryant 2, Beaubois 20, Polonara, Pleiss 7, Clyburn 17, M'Baye 9, Dunston 6, Zizic 6, Taylor, Ömercan İlyasoğlu

1. PERİYOT: 19-25

DEVRE: 33-33

3. PERİYOT: 48-63

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