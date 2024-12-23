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Spor

Anadolu Efes deplasmanda zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.

23 Aralık 2024 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
Anadolu Efes deplasmanda zorlanmadı
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Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 11'inci maçında 9'uncu galibiyetini alırken, son sıradaki Denizli temsilcisi 2 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Anadolu Efes'ten Daniel Oturu oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu konuk ekip 25-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı üstün girdi: 34-53. Üçüncü periyotta da rakibi karşısında etkili olamayan Merkezefendi Belediye Basket, son bölüme 75-56 geride girdi. Final periyodunda farkı iyice açan Anadolu Efes, maçı rahat kazandı: 63-96.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen

Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz , Willis 16

1. Periyot: 17-25

Devre: 34-53

3. Periyot: 56-75

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