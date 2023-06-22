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Spor

Anadolu Efes, Elijah Bryant ile nikah tazeledi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes iç transfer çalışmalarına hız verdi. Mavi-kırmızılı ekip Elijah Bryant ile 2 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

22 Haziran 2023 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Elijah Bryant ile nikah tazeledi
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Gelecek sezon için kadro kurma çalışmalarına başlayan Anadolu Efes iç transferde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör olarak takımın başına Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes Amerikalı yıldız oyuncusu Elijah Bryant'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Elijah Bryant'la sözleşemsinin uzatıldığını açıklayan Anadolu Efes:

2021-22 sezonu başında takımımıza katılan Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme uzattık. Elijah Bryant, 2024-25 sezonu sonuna kadar takımımızda forma giymeye devam edecek.

Elijah Bryant, 2022-23 sezonunda Euroleague'de 34 karşılaşmada 22:41 dakika süre alarak maç başına 8,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maça çıkan Elijah, maç başına 27:53 dakika süre alarak 14,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

2 SEZONDA 4 KUPA

Elijah Bryant, Anadolu Efes'te geçirdiği 2 sezonda bir Euroleague şampiyonluğu, bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı ve 2 sezonda 4 kupa kazanmış oldu.

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