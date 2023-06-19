İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5981
  • EURO
    25,7914
  • ALTIN
    1479.67
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile vedalaştı. Anadolu Es Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

19 Haziran 2023 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti
ABONE OL

Özilhan açıklamasında, "Ergin Ataman'a yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman ise, "Hep birlikte; başkanımızın, yönetim kurulunun ve bütün çalışan arkadaşlarım, oyumcularımla birlikte Avrupa basketbol tarihine adımızı altın harflerle kazıdık. Biz bir tarih yazdık." dedi.

Deneyimli başantrenör sözlerine, "Bugün bir kez daha bir tarih yazıyoruz ben başkanım ve yönetime böylesine bir onurlandırma için teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Ayrılık da sevdaya dahil. Bütün bu başarılar Anadolu Efes'in kurumsallığından ötürü, ben de buna teknik anlamda önderlik etmeye çalıştım." diye devam etti.

Ergin Ataman, son olarak, "İdari tarafta birçok arkadaşım yardımcı oldu tabii ki başta Alper Yılmaz olmak üzere bugün bir kez daha adımızı tarihe altın harflerle yazmış olduk" sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.