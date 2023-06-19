Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Özilhan açıklamasında, "Ergin Ataman'a yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman ise, "Hep birlikte; başkanımızın, yönetim kurulunun ve bütün çalışan arkadaşlarım, oyumcularımla birlikte Avrupa basketbol tarihine adımızı altın harflerle kazıdık. Biz bir tarih yazdık." dedi.

Deneyimli başantrenör sözlerine, "Bugün bir kez daha bir tarih yazıyoruz ben başkanım ve yönetime böylesine bir onurlandırma için teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Ayrılık da sevdaya dahil. Bütün bu başarılar Anadolu Efes'in kurumsallığından ötürü, ben de buna teknik anlamda önderlik etmeye çalıştım." diye devam etti.

Ergin Ataman, son olarak, "İdari tarafta birçok arkadaşım yardımcı oldu tabii ki başta Alper Yılmaz olmak üzere bugün bir kez daha adımızı tarihe altın harflerle yazmış olduk" sözlerini sarf etti.