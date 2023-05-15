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Spor

Anadolu Efes, erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

Türkiye Basketbol Süper Ligi 27. haftasının erteleme maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
Anadolu Efes, erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan yayımlanacak.

Anadolu Efes ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko ise ligde çıktığı 27 maçın 22'sini kazanırken, 5'ini kaybetti.

Ev sahibi Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 4. sırada bulunurken, Fenerbahçe Beko ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 93-90'lık skorla kazanmıştı.

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