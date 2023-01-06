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Spor

Anadolu Efes evinde ASVEL'i yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği ASVEL'i 78-72 yenerek 9. galibiyetini aldı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde ASVEL'i yendi
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THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.

Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

ANADOLU EFES: Beaubois 13, Bryant 10, Micic 22, Polonara 2, Pleiss 2, Clyburn 15, M'Baye 7, Zizic 4, Dunston 3

ASVEL: Nando de Colo 12, Obasohan 5, Kahudi 4, Lighty 12, Pons 6, Polite 2, Noua 5, Diot 6, Fall 10, Cartwright 10

1. PERİYOT: 17-19

DEVRE: 29-36

3. PERİYOT: 52-58

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