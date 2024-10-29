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Spor

Anadolu Efes evinde Barcelona'ya kaybetti

THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Barcelona'ya 88-97 yenildi. Lacivert-beyazlılar 3. yenilgisini yaşadı.

29 Ekim 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde Barcelona'ya kaybetti
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THY Euroleague'de çift maç haftasının ilk maçında Anadolu Efes ve Barcelona, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

İlk yarısının dengeli geçtiği karşılaşma Barcelona devreye 55-51 önde girdi. Katalan ekibi ikinci yarı oyun üstünlüğü devam ettirdi ve maçı 88-97 kazandı.

Barcelona, 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 3. yenilgisini yaşadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Sasa Pukl, Uros Nikolic, Steve Bittner

ANADOLU EFES: Beaubois 8, Nwora 13, Bryant 12, Smits 8, Thompson 16, Johnson 3, Poirier 10, Doğuz Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 5, Oturu 10

BARCELONA: Punter 20, Anderson 12, Vesely 4, Brizuela 4, Metu 21, Satoransky 3, Hernangomez 7, Nunez 5, Abrines 8, Parker 13

1'İNCİ PERİYOT: 26-29

DEVRE: 51-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-76

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