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Spor

Anadolu Efes evinde Cazoo Baskonia'yı konuk ediyor

THY Avrupa Ligi 13.hafta mücadelesinde Anadolu Efes evinde Cazoo Bakonia'yı konuk ediyor.

AA13 Aralık 2022 Salı 09:19 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde Cazoo Baskonia'yı konuk ediyor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cazoo Baskonia ise averajla 7. sırada bulunuyor.

- Avrupa'da 780. maç

Anadolu Efes, Cazoo Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 780. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 532. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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