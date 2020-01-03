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Spor

Anadolu Efes evinde çok farklı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 101-82 yendi.

03.01.2020  22:53 - Güncelleme: 03.01.2020  22:53

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken Khimki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Singleton ve Larkin'in üçlükleriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Jovic önderliğinde sayılar bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 11-9 önde geçti. Anderson, Micic ve Larkin'in basketleriyle öne geçen Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Evans, Kramer ve Karasev'in basketleriyle iyi başlayan Khimki, 13. dakikada 26-23 öne geçti. Simon ve Moerman'ın basketleriyle yeniden avantajı yakalayan Anadolu Efes, boyalı alanda da rakibine Pleiss ile üstünlük kurdu. Dış şutlarda Singleton ve Simon ile etkili olan lacivert-beyazlılar, 18. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 40-32. Mola dönüşünde Gill ve Kramer'le üç sayılık basketler üreten misafir takım, son dakikada eşitliği (41-41) yakalasa da kalan sürede Simon ve Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-43 galip gitti.

İkinci yarıya Pleiss, Micic ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, yine Micic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 59-48. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip final periyoduna 77-61 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 101-82 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Pleiss ve Larkin attıkları yirmişer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ), Michele Rossi (İtalya)

Anadolu Efes: Larkin 20, Micic 11, Anderson 5, Singleton 13, Pleiss 20, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Moerman 6, Peters, Simon 12, Buğrahan Tuncer 4

Khimki: Jovic 10, Bertans 5, Timma 2, Gill 12, Booker 10, Kramer 13, Karasev 3, Jerebko 12, Monia, Evans 15

1. Periyot: 21-19

Devre: 47-43

3. Periyot: 77-61

Beş faulle çıkan: 36.48 Pleiss (Anadolu Efes)

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