İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes evinde farklı kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 82-68 yendi.

31 Mayıs 2024 Cuma 23:35 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde farklı kazandı!
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep

1. Periyot: 26-11

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-56

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.