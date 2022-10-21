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Spor

Anadolu Efes evinde ikinci galibiyetini aldı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti ve bu sezon 2. galibiyetini aldı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde ikinci galibiyetini aldı
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.

Bu sonuçla son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin iş birliğiyle 9. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Pınar Deniz oldu. Deniz, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)

ANADOLU EFES: Erten Gazi, Micic 20, Clyburn 16, Polonara 5, Pleiss 8, Beaubois 10, Bryant 5, M'Baye 8, Zizic 2, Dunston 4

ALBA BERLİN: Procida 8, Olinde 4, Koumadje 12, Sikma 6, Blatt 15, Delow 5, Wetzell 2, Mattisseck, Schneider 5, Lammers 2, Zoosman 15

1. PERİYOT: 22-23

DEVRE: 41-37

3. PERİYOT: 58-60

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