İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes evinde Manisa BB'yi yendi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 78-69 mağlup etti.

AA2 Nisan 2023 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde Manisa BB'yi yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde 17. galibiyetini elde ederken, Manisa temsilcisi 14. yenilgisini yaşadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

ANADOLU EFES: Pleiss 7, M'Baye 10, Beaubois 8, Micic 23, Egehan Arna, Clyburn 17, Larkin 11, Furkan Haltalı 2, Buğrahan Tuncer

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 11, Cruz 18, Williams 8, Berkay Sinirlioğlu, Bruinsma 2, Roberson 14, Mustafa Görür 8, Ogün Sevinç 3, Tolga Kaan Birer 2, Selim Şav 3, Erdi Gülaslan

1. PERİYOT: 14-20

DEVRE: 38-41

3. PERİYOT: 60-59

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.