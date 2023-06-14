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Spor

Anadolu Efes evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı ilk maçta mağlup etmişti. Seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Anadolu Efes evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin dün oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.

3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.

  • Anadolu Efes
  • Pınar Karşıyaka
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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