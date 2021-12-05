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Spor

Anadolu Efes evinde uzatmalarda kazandı

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ni uzatmalarda 95-88 mağlup etti.

5 Aralık 2021 Pazar 23:37 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 23:37
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu, Burak Yılmaz

ANADOLU EFES: Erten Gazi 5, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Micic 23, Larkin 18, Beaubois 6, Dunston 7, Tolga Geçim 7, Buğrahan Tuncer

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 17, Smith 19, Jones 17, Oğuz Savaş 4, Berkay Candan 13, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Solomon 8, Erkan Yılmaz 8

1. PERİYOT: 20-18

DEVRE: 48-40

3. PERİYOT: 68-67

NORMAL SÜRE: 86-86

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 34.47 Jones, 44.42 Berkay Candan, 44.55 Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji)

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