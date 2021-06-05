05 Haziran 2021 Cumartesi 21:59 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:00

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi 2. maçında tansiyon yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın 4. çeyreğinde Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'in tecrübeli forveti Chris Singleton birbirine girdi.

Maçın bitimine 3:27 kala pota altında sayıyı alan Singleton, pozisyon içerisinde olan Melih ile tartışmaya girdi. ABD'li oyuncu, pozisyonun ardından yarı sahasına dönerken Melih'in topu tecrübeli oyuncuya atması sonrası saha bir anda karıştı.

Singleton, Melih'in üzerine yürürken ikili arasında yumruklaşmaya varan olayın büyümesini Fenerbahçe guardı Marko Guduric önledi. Hemen araya giren Sırp oyuncu, Singleton'a engel oldu.

Bu pozisyonun ardından oyun bir süre durdu ve hakemler pozisyonu inceledi, Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu diskalifiye edildi. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu'nun ardından Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan da diskalifiye edildi.