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Spor

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti.

31 Ocak 2022 Pazartesi 07:06 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:06
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Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 14'üncü galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıdı. Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu karşılaşmada takımının başında yer alamadı. Üst yolunum enfeksiyonu geçiren tecrübeli koç, derbide takımını yalnız bıraktı. Anadolu Efes'in başında karşılaşmaya yardımcı antrenör Yakup Sekizkök çıktı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Erşan Kartal, Ali Şakacı

ANADOLU EFES: Micic 26, Larkin 6, Beaubois 14, Singleton 9, Pleiss 13, Simon 4, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 6, Egemen Güven

FENERBAHÇE BEKO: Henry 24, Guduric 21, Ahmet Düverioğlu 6, Şehmus Hazer 3, Tarık Biberovic 3, Floyd 5, Polonara 5, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar, Booker, Metecan Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-63

BEŞ FAUL ALAN: 39.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)

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