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Spor

Anadolu Efes Fransa deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 29. haftasında yarın Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

AA10 Mart 2022 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:10
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Anadolu EfesBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 755. MAÇI

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.

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