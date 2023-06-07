Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. 20.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek.

3 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 108-66 kazandı. Yedi oyuncunun çift haneli sayılarda skor ürettiği takımımızda en skorer isimler 18 sayıyla Johnathan Motley ve 15 sayıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Anadolu Efes'te ise Elijah Bryant 13 sayı üretti.

Seride ikinci karşılaşma ise 5 Haziran Pazartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. İki takımın da bir ara çift haneli sayılarla öne geçtiği ve son bölümünün büyük çekişmeye sahne olduğu maçta gülen taraf son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes oldu (90-92). Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 22, Tarık Biberovic 17 sayı üretti. Anadolu Efes'te ise Will Clyburn 35 sayı buldu.

Üç galibiyet alan tarafın finale yükseleceği seride dördüncü karşılaşma 9 Haziran Cuma günü 20.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde beşinci karşılaşmaya ise 11 Haziran Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, 2022-23 sezonu ilk yarısında 26 Aralık Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini bir uzatma bölümünün ardından 93-90 yendi. Ligin ikinci yarısında 16 Mayıs Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 96-91 kazandı.

İki takım bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de de iki kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, iki karşılaşmadan da 79-88 ve 103-86'lık skorlarla galip ayrıldı.

Sezon başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde ise gülen taraf 62-71 ile Anadolu Efes olmuştu.