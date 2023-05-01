İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4546
  • EURO
    21,3801
  • ALTIN
    1240.62
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes ile görüşen Pablo Laso'nun yeni durağı belli oldu
Spor

Anadolu Efes ile görüşen Pablo Laso'nun yeni durağı belli oldu

Geçtiğimiz yıl Real Madrid'i çalıştıran Pablo Laso, Anadolu Efes ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca Tecrübeli başantrenör Bayern Münih ile anlaştı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Anadolu Efes ile görüşen Pablo Laso'nun yeni durağı belli oldu
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de koçluk yapan Pablo Laso geçirdiği kalp krizi sonrası bu sezon takım yönetmeyeceğini duyurmuştu. Marca'nın haberine göre, Laso'nun gelecek sezon Bayern Münih'te görev alacağı öne sürüldü. Ayrıca haberde Bavyera ekibinin İspanyol çalıştırıcıya 3 yıllık bir teklif yapacağı aktarıldı.

ANADOLU EFES İLE ANLAŞAMADI

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Laso ile temasa geçmişti ancak İspanya basını iki tarafın anlaşamadığını aktarmıştı. İspanyollar transferin gerçekleşmeyeceğini duyurup, Bayern Münih'in temaslarda daha başarılı olduğunu belirtmişti.

Bayern Münih, THY Euroleague'de bu sezonu 11 galibiyet, 23 mağlubiyet alarak 15. sırada tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.