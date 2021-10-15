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Spor

Anadolu Efes, kıl payı kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya 75-71 kaybetti.

15 Ekim 2021 Cuma 23:54 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:07
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4'te 4 yaptı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ilija Belosevic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin)

AX Armani Exchange Milan: Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11

Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman 12, Micic 17, Petrusev 10, Beaubois 3, Tolga Geçim 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Pleiss, Dunston 5

1. periyot: 16-21

Devre: 42-36

3. periyot: 63-49

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