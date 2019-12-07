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Anadolu Efes liderliği sevdi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu.

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Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.

Sahadan 25 sayı farkla ayrılan Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Ayrıca Anadolu Efes'te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, 9 atışta yüzde yüz isabet oranıyla 18 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı.

İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-55

3. Periyot: 53-76

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