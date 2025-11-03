Anadolu Efes ligde 6'da 6 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Glint Manisa Basket'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-72 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligde 6'de 6 yaptı. Manisa Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin gelecek haftasında Anadolu Efes, ligin bir başka yenilgisiz ekibi Beşiktaş GAİN'e konuk olacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Cordinier 7, Dessert 10, Dozier 10, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Burak Can Yıldızlı 2, Swider 20, Mutaf 8, Jones 7

Glint Manisa Basket: Smith 8, Yiğit Onan 22, Mintz 9, Altan Çamoğlu 2, Johnson 7, Batu Eryurtlu 2, Buğra Çal 2, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Zemaitis 16

1. Periyot: 25-15

Devre: 55-34

3. Periyot: 89-51