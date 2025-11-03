İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0474
  • EURO
    48,4865
  • ALTIN
    5416.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes ligde 6'da 6 yaptı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 104-72 mağlup ederek lige 6'da 6 ile başladı.

Haber Merkezi3 Kasım 2025 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
Anadolu Efes ligde 6'da 6 yaptı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, sahasında Glint Manisa Basket'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-72 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligde 6'de 6 yaptı. Manisa Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin gelecek haftasında Anadolu Efes, ligin bir başka yenilgisiz ekibi Beşiktaş GAİN'e konuk olacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Cordinier 7, Dessert 10, Dozier 10, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Burak Can Yıldızlı 2, Swider 20, Mutaf 8, Jones 7

Glint Manisa Basket: Smith 8, Yiğit Onan 22, Mintz 9, Altan Çamoğlu 2, Johnson 7, Batu Eryurtlu 2, Buğra Çal 2, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Zemaitis 16

1. Periyot: 25-15

Devre: 55-34

3. Periyot: 89-51

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.