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Spor

Anadolu Efes mi Beşiktaş mı? Yarı final serisinde dördüncü maç yarın

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Anadolu Efes mi Beşiktaş mı? Yarı final serisinde dördüncü maç yarın
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.

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