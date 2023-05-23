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Spor

Anadolu Efes, namağlup şampiyon oldu

Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes, şampiyonluğa uzandı.

23 Mayıs 2023 Salı 23:28 - Güncelleme:
Anadolu Efes, namağlup şampiyon oldu
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Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe'yi 80-65 mağlup eden Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde organize edilen ve bir haftadan bu yana devam eden turnuvanın finalinde, Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 80-65'lik skor ile mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Türkiye Şampiyonası'nı namağlup tamamlayan Anadolu Efes ilk devreyi de 40-34 önde kapadı. Finalin en skorer ismi ise 36 sayılık peformans gösteren Ömer Kutluay oldu.

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