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Anadolu Efes Olympiakos'a geçti vermedi! 75-65

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya, Simon ve Moerman'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 sayıya (18-9) çıkardı. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı ekip karşısında oyunu dengeleyen ve 13-0'lık seri yakalayan Olympiakos, pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 22-29. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Anderson'un arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, boyalı alandan Micic'in ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı çift hanelere (47-37) çıkardı. Olympiakos, Strelnieks'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, final periyoduna 56-49 üstün girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Pleiss'in pota altından bulduğu basketler 31. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 60-49. Oyunu dengeleyen Olympiakos, boyalı alandan ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 3 sayıya (62-59) indirdi. Pota altından Dunston'ın sayılarla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 75-65 galip ayrıldı.

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