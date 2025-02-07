Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanından çıkamadı

THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanına konuk oldu.

Anadolu Efes, mücadeleden 104-89 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, lacivert-beyazlılar, 14. kez sahadan yenik ayrıldı, Yunanistan ekibi ise 16. kez galip geldi.

Salon: OAKA Altion

Hakemler: Ilija Belosevic ve Uros Nikolic (Sırbistan), Alberto Baena (İspanya)

Panathinaikos AKTOR: Grant 9, Nunn 36, Kalaitzakis, Hernangomez 14, Gabriel 6, Brown, Sloukas 13, Cedi Osman 20, Papapetrou 2, Mitoglou 4

Anadolu Efes: Bryant 9, Smits 9, Thompson 14, Poirier 8, Willis 2, Beaubois 13, Nwora 13, Dozier 3, Ercan Osmani 7, Oturu 11

1. Periyot: 17-21

Devre: 49-47

3. Periyot: 75-73