Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanına konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.

AVRUPA'DA 846. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.