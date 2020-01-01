Anadolu Efes seyirci sayısını yüzde 177 artırdı

01.01.2020 12:39 - Güncelleme: 01.01.2020 12:39

Sezonun ilk 16 haftasını 13 galibiyet, 3 yenilgiyle İspanyol ekibi Real Madrid'in arkasından 2. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi başarılı çıkışını da sürdürdü.



Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde geçen sezon 18 yıllık Dörtlü Final hasretini dindiren Anadolu Efes, en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğu sezonda Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğini fazlasıyla hissediyor.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2017-2018 Avrupa Ligi sezonunda en az izlenen takım olan Anadolu Efes, kısa sürede izlenirlilik oranında büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlıları bu sezon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda iç sahada ortalama 10 bin 791 taraftar izledi.

- 2017-2018'de 3 bin 900 seyirci

Anadolu Efes, sezonu 16. ve son sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunda maç başına ortalama 3 bin 900 seyirciye karşı parkeye çıktı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda o sezon salona seyirci çekmekte zorlanan lacivert-beyazlılar, aradan geçen 1,5 sezonda seyirci sayısında büyük bir artış yakaladı.

Bu sezon tribünlerde 10 bin 791 ortalamayı yakalayan Anadolu Efes, 1,5 sezonda taraftar sayısında yüzde 177 artış yakaladı.

Anadolu Efes'i 2017-2018 sezonunda iç sahadaki 15 maçta toplam 58 bin 495 kişi seyrederken, bu sezon henüz 8 maçta bu rakam 86 bin 329'a çıktı.

Öte yandan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde final oynadığı geçen sezon ortalama 8 bin 247 taraftarın önünde iç saha maçına çıkmıştı.

- Üç maçta 15 bin aşıldı

Lacivert-beyazlıların, bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı 8 maçın 3'ünü 15 binin üzerinde taraftar izledi.

Anadolu Efes taraftarı, bu sezon geçen sezon finalde kaybettikleri CSKA Moskova karşısında oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi ve karşılaşmanın biletlerini haftalar öncesinde tükendi. Anadolu Efes'in 81-80 kaybettiği ve kapalı gişe oynanan karşılaşmada tribünlerde 15 bin 173 taraftar yer aldı.

Lacivert-beyazlıların, geçen hafta İsrail ekibi Maccabi FOX 99-79 yendiği maçta ise tribünlerde 15 bin 3 taraftar bulundu.

Ligin 4. haftasında Anadolu Efes'in Real Madrid'i 76-60 yendiği karşılaşmayı ise tribünlerde 15 bin 167 kişi takip etti.

Anadolu Efes'in bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçın 7'sinde 10 bin üzeri taraftar yer alırken sadece Alba Berlin müsabakasını 6 bin 478 kişi izledi.