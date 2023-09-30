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Spor

Anadolu Efes sezona galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında evinde Büyükçekmece'yi konuk eden Anadolu Efes, rakibini 89-78 mağlup etti.

30 Eylül 2023 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Anadolu Efes sezona galibiyetle başladı
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Karşılıklı basketlerle başlayan ve başa baş geçen ilk çeyreği Onvo Büyükçekmece Basketbol 26-25 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hız kesmeyen lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Çabuk toparlanarak 10-0'lık seri yakalayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 6'ya çekti: 60-54. Kalan dakikalarda 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Anadolu Efes, son bölüme 72-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.

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