Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, görevinden ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Genel Direktörlük görevini yürüten Alper Yılmaz'ın, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Genel Direktörümüz Sayın Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır.

Sayın Yılmaz'a, kulübümüze sağladığı katkılar için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Alper Yılmaz, 2000-01 sezonundan 2005-06 sezonunun sonuna kadar aralıksız altı yıl Anadolu Efes Spor Kulübü forması giymiş ve kulübümüze Ağustos 2009'da Sportif Hizmetler Müdürü olarak geri dönmüştü. Alper Yılmaz, Kasım 2015'ten bu yana Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Oyunculuğunda Anadolu Efes Spor Kulübü'nde dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Yılmaz, aynı zamanda 2001 Paris'te düzenlenen ve üçüncülük ile tamamladığımız Euroleague Final Four'da da takım kadrosundaydı.

Alper Yılmaz, yöneticilik döneminde ise üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve altı Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında da EuroLeague şampiyonluğu kazanan Yılmaz, 2019 yılında Vitoria'da düzenlenen Final Four'da ise ikincilik yaşadı.

Yılmaz ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisiö seçilmişti.

Türk basketbolunun gelişimine katkılarının artarak devam edeceğine emin olduğumuz Alper Yılmaz'a bundan sonraki kariyer yolculuğu için başarılar dileriz."