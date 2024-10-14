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Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Anadolu Efes İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşacak.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ne deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.

İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.

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