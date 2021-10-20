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  • Anadolu Efes UNICS Kazan maçıyla şanssızlığını kırmak istiyor
Spor

Anadolu Efes UNICS Kazan maçıyla şanssızlığını kırmak istiyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında UNICS Kazan ile mücadele edecek. 4 maçta 4 yenilgi alan Anadolu Efes UNICS Kazan'a karşı sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:44
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Rusya ekibi UNICS Kazan ile evinde karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı.

Sezonun ilk maçında Real Madrid'e 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ardından CSKA Moskova'ya 100-96, LDLC ASVEL'e 75-73 ve AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

18 takımlı ligde 17. sırada bulunan Anadolu Efes, rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

UNICS Kazan ise 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 15. sırada bulunuyor.

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