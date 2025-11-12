İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu

EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadeleyi 99-89 kaybederek sezonun 7. mağlubiyetini aldı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 00:35
Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup oldu.

Paladozza Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği İtalyan ekibinin 28-24 üstünlüğüyle tamamlandı.

Başabaş geçen ikinci yarıda bulduğu sayılarla farkı zaman zaman 1'e kadar indiren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibe kaptırarak devreye 48-45 geride girdi.

İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride geçtiği maçı 99-89 kaybetti.

Shane Larkin 25 sayı ile maçın en skoreri olurken Virtus Bologna'da Carsen Edwards, 21 sayı ile takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 7. yenilgisi yaşadı, Virtus Bologna ise 5. galibiyetini aldı.

