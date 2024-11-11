Anadolu Efes yarın Baskonia deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes çıktığı 8 maçta 4 galibiyet elde ederken ligde 10. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım gibi 4 galibiyet alan Baskonia ise 11. sırada bulunuyor.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü Anadolu Efes, 13'ünü ise Baskonia kazandı.

Geçen sezon oynanan maçlarda Baskonia, İstanbul'dan galibiyetle ayrılırken Anadolu Efes de İspanya'da kazanan taraf olmuştu.

AVRUPA'DA 845. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 844 maçta 476 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 597. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 596 mücadelenin 319'unu kazandı, 277'sinden mağlubiyetle ayrıldı.