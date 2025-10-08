İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Anadolu Efes yarın Partizan deplasmanında

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Partizan deplasmanında
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

