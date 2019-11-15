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Anadolu Efes zor da olsa Zenit'i devirmeyi başardı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Zenit'i 90-88 yendi.

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Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 6. galibiyetini elde etti. Zenit ise 6. yenilgisini aldı.
 
Karşılaşmaya savunmada ve hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 10-2 önde geçti. Hücumda temposunu koruyan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 21-14 üstün kapattı.
 
İkinci çeyrekte Larkin'in skorer oyunuyla Anadolu Efes, 15. dakikada içinde farkı çift hanelere taşıdı: 31-21. Sertaç Şanlı'nın pota altındaki iyi performansıyla 17. dakikada farkı 15 sayıya (38-23) çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-30 önde gitti.
 
Üçüncü çeyreğe Larkin ve Micic'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, farkı 26. dakikada 24 sayıya kadar (61-37) çıkardı ve final periyoduna 69-50 üstün girdi.
 
Son çeyreğe hücumda oldukça iyi başlayan Zenit, 34. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 74-65. Hollins ve Ayon'la sayılar üreten Zenit, bitime 25 saniye kala bir ara 24 sayıya çıkan farkı 2 sayıya indirdi: 85-83. Taktik faullerde hata yapmayan Anadolu Efes, sahadan 90-88 galip ayrıldı.
 
Salon: Sinan Erdem
 
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)
 
Anadolu Efes: Micic 24, Doğuş Balbay, Beaubois 4, Singleton 6, Pleiss 13, Larkin 22, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 13, Anderson 4, Peters 4
 
Zenit: Albicy, Ponitka 6, Trushkin, Thomas 2, Iverson 2, Ponkrashov 5, Hollins 26, Renfroe 5, Khvostov 5, Pushkov 12, Abromaitis 4, Ayon 21
 
1. periyot: 21-14
 
Devre: 42-30
 
3. periyot: 69-50
 
Beş faulle oyundan çıkan: 39.46 Hollins (Zenit)

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